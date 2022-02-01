Почепский район, Брянская область, , 12:45 — REGNUM Сбытчиков поддельных купюр задержали полицейские в Почепском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Задержанный Https://32.мвд.рф/

В преступлении уличили 32-летнего жителя Брянска и 23-летнего жителя Калужской области. Они расплачивались фальшивыми купюрами номиналом 2 000 рублей в небольших сельских магазинах. Подельники отвлекали продавцов вопросами, не давая сосредоточиться на проверке подлинности денежной банкноты.

Поддельные деньги подозреваемые приобрели осенью 2021 года через интернет, всего бесконтактным способом они получили партию купюр на общую сумму 14 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.