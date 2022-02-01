Сарапул, Удмуртия, 1 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей республики по статьям о незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ, а также производстве, хранении и перевозке продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

40.мвд.рф Опасная «незамерзайка»

По данным следствия, группировку создали 37-летний и 42-летний жители Сарапула. Организованная группа занималась незаконным приобретением, хранением, переработкой в целях сбыта ядовитого вещества — метилового спирта (метанола) и незаконном изготовлении на основе метилового спирта (метанола) автомобильной незамерзающей жидкости.

В рамках расследования уголовного дела было изъято 32 тыс. литров ядовитого вещества, 4,2 тыс. канистр с незамерзающей жидкостью на основе метилового спирта, арестовано имущество участников группы на сумму более 3 млн рублей, включая средства в иностранной валюте.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«За совершенные преступления предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на ужесточении наказания за продажу суррогатного алкоголя настаивает депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев. «При массовых летальных исходах должна быть жесткая уголовная ответственность до 18 лет лишения свободы, как за массовое убийство», — отметил Хамзаев в телеграм-канале.

Кроме того, метиловый спирт должен отличаться от обычного спирта по цвету и запаху, предлагает он.

Читайте также: В Госдуме предложили наказывать за суррогат как за массовое убийство