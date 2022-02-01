Ташкент, , 12:42 — REGNUM В Ташкенте 1 февраля состоялась пресс-конференция по случаю представления проекта комплексного развития Бостанлыкского района Ташкентской области Узбекистана. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время пресс-конференции были обозначены ключевые направления по созданию курорта международного уровня с акцентом на сохранение экологии, развитие экотуризма и повышения экологической культуры населения, создание системы общественных пространств, а также современную интерпретацию традиционной архитектуры горных поселений региона.

Мероприятие открыл заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

По его словам, Бостанлыкский район обладает высоким туристическим, рекреационным и природным потенциалом, правильное развитие которого влечет за собой целый ряд значимых социально-экономических, экологических и инвестиционных преобразований.

«Глава государства и правительство уделяют особое внимание Бостанлыкскому району, в особенности, его устойчивому развитию. В связи с этим были приняты указы президента республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию туризма путем введения особого порядка управления в Бостанлыкском районе», а также указ президента «О создании свободной туристко-рекреационной зоны «Чарвак», — отметил Абдухакимов.

Основной акцент при проектировании, добавил он, был сделан на сохранение уникального природного потенциала Бостанлыка.

«В связи с этим, на территориях «Чорвок дарвозаси» и «Юсуфхона» предусматривается создание экокаркаса, устойчивой системы общественных пространств и развитие транспорта с низким углеродным следом. Особое внимание было уделено традиционной архитектуре. Так на территории «Чорвок дарвозаси: Жанубий Ходжикент» будет создан современный образ традиционного горного кишлака», — сообщил вице-премьер.

Он подчеркнул, что в рамках проводимой работы были разработаны мастер-планы и концепции развития двух пилотных территорий в составе ТРЗ «Чарвак»: «Чорвок дарвозаси: Жанубий Ходжикент» и Юсуфхона.

Абдухакимов также подчеркнул, что работа над мастер-планом (генпланом) велась на протяжении 1,5 года.

«Для изучения опыта в этой сфере в Татарстан выезжала группа узбекских специалистов», — указал вице-премьер.