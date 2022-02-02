2 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

В России стремительно растёт численность собак, проживающих в квартирах в качестве домашних питомцев. Однако культура их выгула так и не прижилась, что приводит к острым проблемам.

Максим Петров, , 10:00 — REGNUM В первую очередь это касается отходов, которые оставляют животные. Естественным путём они не успевают утилизироваться, в то же время являются важным переносчиком бактерий. Решение предложил автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов.

Собака Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно исследованию компании Mars Petcare, результаты которого были опубликованы в 2021 году, в российских семьях проживает 22,6 млн собак. Их количество выросло с 2017 года на 21%. Масштабы популяции создают проблему загрязнения собачьими экскрементами окружающей среды. Кроме запаха и неприятных ощущений, появляется угроза здоровью населения, поскольку фекалии — источник вирусов, бактерий и паразитов. Болезни могут распространяться между питомцами, а также передаваться контактирующим с ними людям, в том числе детям.

В мегаполисах, где проживание людей и животных сконцентрировано в спальных районах, разложение отходов проходит не так легко и бесследно, как за городом, а почва, воздух и вода подвергаются постоянному заражению. В двух американских городах, Кливленде и Детройте, исследование установило, что от 10 до 50% бактерий происходят от собачьих фекалий.

Но, в отличие от США и ряда других стран, в России владельцы собак крайне редко убирают за своими питомцами. Всё дело в неэффективности инструментов, которые имеются у власти. В некоторых регионах, к примеру в Москве, собаковод может получить административный штраф за оставшийся на тротуаре или тропинке «сюрприз», однако на деле наказание существует лишь в теории. Необходимо, чтобы нашёлся неравнодушный гражданин, который напишет заявление в правоохранительные органы, а сам момент правонарушения должен быть зафиксирован и доказан.

Раньше ситуация представлялась тупиковой, но теперь у государства, желающего навести порядок, появился выход — современные технологии. Они позволяют определить нашкодившего питомца безошибочно. В 2011 году в США запустили коммерческий проект. Лаборатория заключала соглашения с кондоминиумами и проводила ДНК-анализ найденных коммунальными службами экскрементов, сверяя с образцами из предварительно составленной базы данных. В итоге собаковод, не убравший за своим питомцем, выявлялся. Ему приходилось выплачивать крупный штраф, который погашал и стоимость теста. После пяти лет исследований в крупных городах США выяснилось, что процент повторных нарушений крайне небольшой, что свидетельствует об эффективности метода.

Тестировать собачьи отходы начали в Канаде, Великобритании, Италии и Испании, но наиболее актуален опыт Израиля, который взялся за проблему комплексно, на уровне власти. В июле 2021 года специальный закон обязал жителей Тель-Авива обновить в течение шести месяцев лицензию на владение собакой, включив в неё ДНК-профиль. Данный механизм позволяет идентифицировать каждое нарушение, и владелец животного получает штраф. Однако есть исключения — собаки-поводыри и собаки, находящиеся на содержании организаций по защите животных.

Дмитрий Давыдов предлагает ввести в России систему генетических паспортов или лицензий для всех собак, привязанных к владельцам, с возможностью дальнейшей идентификации по ДНК. При этом проведение регистрации допускается в сотрудничестве с частными лабораториями на платной основе. Автор проекта «20 идей» считает, что сроки регистрации необходимо ограничить двумя годами, при этом освободить от процедуры собак спецслужб, собак-поводырей и собак, содержащихся в приютах для бездомных животных, а для питомцев инвалидов, пенсионеров и других социально уязвимых групп населения предоставить льготы. За выгул собаки без регистрации или в случае обнаружения собачьих отходов — взыскивать штрафы. Вызвать коммунальную службу или доставить самостоятельно в лабораторию образец загрязнения сможет любой гражданин. Выплаченные собаководами средства могут быть направлены на строительство инфраструктуры для выгула собак, а также на оплату работы сертифицированных лабораторий.

Необходимо, чтобы желание защитить жителей мегаполисов от экологических и санитарных проблем было и у представителей власти. Без их воли комплексного внедрения технологий не произойдёт. Ситуация осложнялась десятилетиями и уже достигла самого высокого уровня. В 2021 году на нехватку учёта и мониторинга домашних и бездомных животных обратил внимание президент России Владимир Путин, поручивший внедрить соответствующую систему.

Депутатам Госдумы и правительству следует обратить внимание на инициативу Давыдова об успешном опыте использования ДНК животных. Решение, основанное на этих технологиях, может стать действенной мерой и устранить новые загрязнения окружающей среды. Для этого нужно, чтобы идея общественного проекта была поддержана на государственном уровне.

При этом технически в России уже имеются необходимые условия — действуют специализированные лаборатории, способные идентифицировать животных по ДНК, работают правительственные информационные ресурсы, подходящие для внедрения на их основе нового реестра с данными. Источником финансирования регистрационной процедуры может стать взнос от владельцев собак.

В результате предпринятых мер получится убрать от собачьих фекалий все улицы российских городов. Также снизится угроза распространения болезней, станут реже болеть и сами собаки. Кроме того, получит поддержку бизнес, который занимается исследованиями, а также появится стимул для развития инфраструктуры в городах — площадок для выгула животных. В целом это позволит сформировать в России культуру выгула собак и нейтрализует неудобства, к которым приводит рост численности домашних животных.