Москва, 1 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Инициатива Общероссийского объединения профсоюзов гражданской авиации (ООП ГА) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) скорректировать механизм демпфера по авиакеросину нашла поддержку у вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом 1 февраля сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей этих организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Уточняется, что этот вопрос обсуждался 28 января на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под руководством Голиковой. Предполагается, что вице-премьер поручит изучить этот вопрос профильным ведомствам.

«Будет дано поручение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой по этой тематике. Сейчас поручение формируется», — отметил председатель координационного совета ООП ГА Мирослав Бойчук.

В свою очередь секретарь ФНПР Олег Соколов подтвердил, что участники заседания комиссии договорились о том, что предложения профсоюзов действительно будут изучены в правительстве.

Читайте также: Биржевые цены на авиакеросин и мазут обновили рекорды

Издание напоминает, что профсоюзы предложили зафиксировать до конца 2024 года планку отсечки демпфера по керосину на уровне 2021 года — 53,25 тыс. рублей за тонну керосина, как в 2021 году. Аналитики считают, что такие меры позволят авиакомпаниям получить больше компенсаций из бюджета (на 20%). Дополнительная субсидия могла бы быть направлена на зарплаты пилотам и бортпроводникам, считают авторы инициативы.