Механизм демпфера на авиакеросин в России могут скорректировать
Москва, 1 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Инициатива Общероссийского объединения профсоюзов гражданской авиации (ООП ГА) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) скорректировать механизм демпфера по авиакеросину нашла поддержку у вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом 1 февраля сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей этих организаций.
Уточняется, что этот вопрос обсуждался 28 января на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под руководством Голиковой. Предполагается, что вице-премьер поручит изучить этот вопрос профильным ведомствам.
«Будет дано поручение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой по этой тематике. Сейчас поручение формируется», — отметил председатель координационного совета ООП ГА Мирослав Бойчук.
В свою очередь секретарь ФНПР Олег Соколов подтвердил, что участники заседания комиссии договорились о том, что предложения профсоюзов действительно будут изучены в правительстве.
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Издание напоминает, что профсоюзы предложили зафиксировать до конца 2024 года планку отсечки демпфера по керосину на уровне 2021 года — 53,25 тыс. рублей за тонну керосина, как в 2021 году. Аналитики считают, что такие меры позволят авиакомпаниям получить больше компенсаций из бюджета (на 20%). Дополнительная субсидия могла бы быть направлена на зарплаты пилотам и бортпроводникам, считают авторы инициативы.