Черкесск, , 12:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии получали бесплатные лекарства от COVID-19 в недостаточном количестве 96% опрошенных пациентов. Больным приходилось докупать их самим, сообщили 1 февраля в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

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«В Карачаево-Черкесии подвели промежуточные результаты опроса жителей республики о качестве медпомощи при COVID-19. Согласно ответам, 96% амбулаторных пациентов, опрошенных Народным фронтом в Карачаево-Черкесии, не хватило бесплатного лекарственного обеспечения, и им пришлось докупать медикаменты для лечения COVID-19», — говорится в пресс-службе общественной организации.

Кроме того, 69% опрошенных жителей, заявили, что вообще не получали бесплатных лекарств для лечения COVID-19 на дому, сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Каппушева.

По данным анализа ОНФ готовит обращение в правительство Карачаево-Черкесии для принятия решения к исправлению ситуации. Как напомнили в организации, опрос был запущен с целью установления уровня работы системы здравоохранения в регионах в условиях роста заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон». Его результаты будут доведены до президента РФ Владимира Путина.