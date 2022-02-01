Кызыл, 1 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года в Туве начнётся строительство автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» на границе с Монголией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгранстроя, после реконструкции объект сможет перейти на круглосуточный режим работы.

ФГКУ Росгранстрой Пункт пропуска на российско-монгольской границе. Тува

Это позволит погранпункту увеличить пропускную способность в два раза — до 200 автомобилей и до 560 человек в сутки. Кроме того, движение здесь станет многосторонним — границу смогут пересекать не только российские и монгольские граждане, но и резиденты третьих стран.

«Модернизация пункта пропуска будет проходить в два этапа, без приостановки его функционирования. Сначала рядом с действующим пунктом пропуска строители возведут новую часть погранперехода, после чего приступят к модернизации существующей части, перенаправив транспортные потоки на построенный участок», — отметили в ведомстве.

Стоимость работ оценивается в 600 млн рублей. Открытие «Хандагайты» после реконструкции планируется в конце 2023 года. В правительстве республики надеются, что это будет способствовать развитию транзитного потенциала Тувы, а также туристической отрасли всей Енисейской Сибири.

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