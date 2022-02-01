Пенза, , 12:39 — REGNUM В Пензенской области с 24 по 28 января зарегистрировали 5311 случаев ОРВИ, или 398,8 на 100 тыс. населения. Суммарная заболеваемость превысила эпидпорог на 30,8%, сообщает 1 февраля региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ у ребёнка Ponchikov.net

В сравнении с предыдущей неделей динамика заболеваемости возросла на 10,8%. Наибольший рост отмечается среди детей, на них приходится 16,3% в общей численности заболевших.

Заболеваемость среди детей в возрасте от 0 до 2 лет ниже эпидпорога на 79,9%, от 7 до 14 лет — на 45,9%. Превышение на 22,6% отмечается среди жителей старше 15 лет.

В Пензе в течение недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 525,05 на 100 тыс. населения, или 2736 случаев, что выше уровня эпидпорога на 24,6%.

ИА REGNUM напоминает, с 27 января несовершеннолетним жителям Пензенской области запрещено участие в очных занятиях в секциях, кружках и студиях, выезд в составе спортивных команд на соревнования, а также посещать учреждения культуры и спорта (в том числе фитнес-клубы, бассейны, ледовые катки), досуговые и другие мероприятия.

Читайте также: В Пензенской области ужесточили ковидные ограничения