Россошь, Воронежская область, , 12:37 — REGNUM Семь с половиной лет в колонии проведёт житель Россошанского района Воронежской области, он признан судом виновным в покушении на убийство своей сожительницы, а также в публичном оскорблении представителя власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судом установлено, что 34-летний Виталий М. в сентябре 2020 года, в состоянии алкогольного опьянения, возле подъезда жилого многоквартирного дома в Россоши напал на свою 27-летнюю сожительницу, которая не хотела продолжать с ним отношения. Он нанес женщине несколько ударов ножом, но той удалось забежать и закрыться в своей квартире. Позже её госпитализировали. В феврале 2021 года М., также находясь в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок на территории Свято-Ильинского кафедрального собора. Когда на место прибыл сотрудник полиции, нарушитель начал его публично грубо оскорблять.

Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения сроком на один год. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.