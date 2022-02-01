Кемерово, 1 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области на медицинских складах создан неснижаемый запас 36 наименований медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом было сказано на штабе по охране здоровья населения сегодня, 1 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Отработан механизм обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией в первый день после постановки диагноза, — прокомментировала и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. — Всем амбулаторно-поликлиническим подразделениям дано задание обеспечить обследование пациентов на COVID-19 экспресс-тестом методом ИХА и выдачу лекарственных препаратов в день обращения в «красную зону» поликлиники».

Уточняется, что запас медикаментов для лечения пациентов в стационаре рассчитан на восемь недель, для лечения на дому — на 61 тысячу пациентов. В ближайшее время ожидается поставка — ещё на 39 тысяч пациентов.