Оренбург, , 12:35 — REGNUM В Оренбургской области и Татарии непогода стала причиной закрытия участка федеральной трассы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Оренбуржью.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

На территории двух регионов наблюдается низовая метель, обильный снегопад, из-за чего на дорогах плохая видимость. С 13:00 по местному времени (11:00 мск) 1 февраля движение транспорта до трассе М-5 «Урал» приостановлено. Ограничение действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовиков.

Оренбургская Госавтоинспекция информирует о том, что ограничение снимут ориентировочно в 16:00, когда погодные условия улучшатся.