Токио, 1 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. 1 февраля правительство Японии приняло решение направить заявку на внесение бывшей шахты Садо, на которой в годы Второй мировой войны применялся принудительный труд, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Kyodo News.

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Согласно опубликованным данным, при подаче заявки Токио намерен ограничить время культурной значимости шахты периодом Эдо (1603−1867 гг.), то есть без включения периода, когда на шахту были принудительно мобилизованы корейские рабочие.

Окончательное решение о включении в Список всемирного наследия новых объектов будет принято летом 2023 года.

Напомним, что Сеул неоднократно призывал мировое сообщество помешать тому, чтобы место, где корейские рабочие были вынуждены трудиться против их воли, было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ожидается, что данное решение Токио усугубит дипломатические разногласия между Южной Кореей и Японией.