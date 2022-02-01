Чебоксары, 1 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Чебоксарах готов проект строительства первого этапа третьего транспортного полукольца. Затраты на строительство первой очереди оцениваются в 3,3 млрд рублей. По двум другим этапам есть «некоторые сложности», в настоящее время продолжается проектирование. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 февраля заместитель главы администрации Чебоксар Владимир Филиппов.

Vk.com Комментирует вице-мэр Чебоксар Владимир Филиппов

Отвечая на вопросы журналистов о реализации данного масштабного транспортного проекта, чиновник напомнил, что затраты оцениваются в 21 млрд рублей и проект разбит на три этапа. В первую очередь планируется построить трассу от улицы Энтузиастов до улицы Богдана Хмельницкого.

«Первый этап на сегодняшний день имеет положительное заключение, стоимость порядка 3,3 млрд рублей. По двум другим этапам испытываем некоторые сложности по переносу высоковольтных электрических линий мощностью 110 киловатт с уходом под землю. Мы попытались в прошлом году за счёт бюджета города запроектировать уход [под землю] самих кабельных линий, но к сожалению, есть некоторые моменты, связанные с передачей или с изъятием — в связи с тем, что за бюджетные деньги мы будем проектировать и строить эти кабельные линии, они должны будут перейти в муниципальную собственность», — сообщил Владимир Филиппов.

По его словам, энергетики не согласны отдать свои сети в муниципальную собственность, а потом взять в аренду новые.

«Поэтому первый этап готов, по двум другим ведём на сегодняшний день проектирование», — добавил заместитель главы администрации Чебоксар.

Он также подчеркнул, что начало строительства третьего транспортного полукольца будет зависеть от финансирования.

Cap.ru, мэрия Чебоксар Третье транспортное полукольцо: проект

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства в Чебоксарах третьего полукольца поднимал глава Чувашии Олег Николаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Новая транспортная артерия соединит северо-западный, юго-западный и новоюжный районы, станет объездной при выезде на федеральные трассы и разгрузит городские магистрали.