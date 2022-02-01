Чебоксарам нужно 3 млрд рублей на начало строительства третьего полукольца
Чебоксары, 1 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Чебоксарах готов проект строительства первого этапа третьего транспортного полукольца. Затраты на строительство первой очереди оцениваются в 3,3 млрд рублей. По двум другим этапам есть «некоторые сложности», в настоящее время продолжается проектирование. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 февраля заместитель главы администрации Чебоксар Владимир Филиппов.
Отвечая на вопросы журналистов о реализации данного масштабного транспортного проекта, чиновник напомнил, что затраты оцениваются в 21 млрд рублей и проект разбит на три этапа. В первую очередь планируется построить трассу от улицы Энтузиастов до улицы Богдана Хмельницкого.
По его словам, энергетики не согласны отдать свои сети в муниципальную собственность, а потом взять в аренду новые.
Он также подчеркнул, что начало строительства третьего транспортного полукольца будет зависеть от финансирования.
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства в Чебоксарах третьего полукольца поднимал глава Чувашии Олег Николаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Новая транспортная артерия соединит северо-западный, юго-западный и новоюжный районы, станет объездной при выезде на федеральные трассы и разгрузит городские магистрали.