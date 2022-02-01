Варшава, , 12:31 — REGNUM Ряд новшеств для водителей в Польше вступит в силу 4 сентября. Они будут закреплены в Правилах дорожного движения. Об этом 1 февраля сообщает Polskie Radio.

Автомобили

Так, покупатель подержанного автомобиля сможет сохранить существующий регистрационный номер своей предыдущей машины. Это, в частности, позволит водителям сэкономить 80 злотых (17,5 евро) на новые регистрационные номера.

Также в стране можно будет временно снять автомобиль с учета движимого транспорта, например, на время его ремонта — на срок от 3 до 12 месяцев. Это позволит не уплачивать дорожный налог во время, когда водитель не пользуется своим автомобилем.