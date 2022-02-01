Киев, , 12:31 — REGNUM По словам украинского президента Владимира Зеленского, на данный момент в экономике Украины наблюдается стабилизация. Он рассказал об этом 1 февраля во время своего выступления на открытии седьмой сессии Верховной рады.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша экономика стабилизируется. В финансовой системе все под контролем. Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов (гривен, почти 245 миллионов долларов — ред.)», — сказал он.

Также Зеленский уточнил, что украинская гривна, как он считает, чувствует себя лучше и ее курс накануне укрепился на 30 копеек, возвращаясь, по словам украинского лидера, «к запланированному и стабильному курсу».

«Почти неделю на международных финансовых рынках есть позитивная динамика по нашим облигациям, их котировки возвращаются на их предыдущий уровень. Финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом», — добавил президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что в стране, по его словам, имеются достаточные запасы газа и угля, а также Украина впервые пользуется всем своим государственным потенциалом атомной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Киев создает создают новый формат сотрудничества Украины с Великобританией и Польшей.