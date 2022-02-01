Харбин, Китай, 1 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Провинция Хэйлунцзян на севере Китая планирует построить 14 000 базовых станций 5G в 2022 году для продвижения применения технологии 5G и содействия высококачественному развитию за счет цифровой экономики, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Nicosariego Стандарт 5G

Провинция рассматривает предложения по расширению цифровых возможностей для традиционных отраслей промышленности, таких как производство оборудования, нефтехимическое машиностроение и пищевая промышленность. Она также построит индустриальные парки цифровой экономики в крупных городах, включая Харбин, столицу провинции, и город Дацин.

В 2021 году в Хэйлунцзяне было построено 18 000 базовых станций 5G. В провинции в общей сложности на текущий момент действует 35 000 базовых станций 5G и 30 крупных центров обработки данных.