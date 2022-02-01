Красноярск, 1 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Министром спорта Красноярского края назначен Денис Петровский. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Соответствующее распоряжение губернатор региона Александр Усс подписал 1 февраля.

Денис Петровский родился 22 июля 1984 года в Красноярске. Окончил Сибирский юридический институт МВД РФ. Работал спортивным журналистом. С 2013-го по 2014 годы трудился в госкорпорации «Олимпстрой», занимавшейся организацией Олимпийских игр в Сочи. После окончания Игр работал в Континентальной хоккейной лиге. В 2016 году вернулся в Красноярск в статусе спортивного директора ФК «Енисей».

В августе 2020 года приступил к работе в должности заместителя коммерческого директора АНО «Росгонки». Занимался организацией российского Гран-при «Формулы-1» и комплексным развитием «Сочи автодрома».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министром спорта края был Денис Ростовцев. В декабре 2021 года красноярский губернатор назначил его своим советником.

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