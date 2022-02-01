Москва, , 12:29 — REGNUM АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ входит в ВЭБ. РФ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» объявил о намерении принять участие в международной выставке пищевой промышленности GULFOOD — 2022. Как сообщает пресс-центр РЭЦ, с 13 февраля в Дубае более 60 российских компаний представят свои товары, которые уже успели получить высокую оценку на рынке стран Персидского залива и пользуются популярностью у покупателей (кондитерские изделия и молочные продукты, мясо, напитки, икра и другие продукты от известных производителей).

«Российский экспортный центр уже в 5 раз участвует в Gulfood c представительной экспозицией российских компаний агросектора. В текущем году с учетом проходящего в Дубае ЭКСПО 2020 экспозиция РЭЦ — самая масштабная — более 700 кв. м., рекордное и количество участников — более 60.

В Дубай мы привезли крупнейших российских производителей и экспортеров кондитерской, масложировой, мясной и молочной, зерновой продукции. Для данных компаний ОАЭ является важным рынком как с точки зрения непосредственных поставок в страну, так и в целях выхода на рынки всего макрорегиона MENA.

РЭЦ рассматривает ОАЭ как важный и перспективный рынок — в Дубае работает представительство Центра и постоянно действующий павильон российской продукции АПК, в прошлом году РЭЦ поддержал поставки российских экспортеров агропродукции в ОАЭ на сумму более 80 млн долл. США, поддержку получили 143 компании отрасли.

Очень рассчитываем на то, что выставка Gulfood 2022 с учетом проходящих параллельно мероприятий ЭКСПО 2020 будет для всех участников продуктивной, желаю успехов российским экспортерам АПК», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Отечественная делегация проведет презентацию продукции, а также деловые встречи с руководителями компаний-трейдеров, ритейлерами, дистрибьюторами и представителями органов власти региона. Участники обсудят актуальные потребительские тренды и возможности по продвижению продукции на рынках Ближневосточного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.