Самара, , 12:29 — REGNUM Интеллектуальную транспортную систему управления дорожным движением намерены внедрить в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2022—2024 годах. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Автодорога М-8 «Холмогоры» Prozaq

Отмечается, что планируется установить пять метеостанций, 12 новых дорожных контроллеров, динамические информационные табло и знаки переменной информации с актуальными сведениями об обстановке на дорогах и о погоде. Всего планируется установить 18 таких постов, в том числе четыре поста намерены установить в Самаре.

Планируется также дооснастить подсистему светофорного управления — установить 240 дорожных контроллеров, в том числе 38 дорожных контроллеров планируется установить в Тольятти и 181 — в Самаре.

«Будут проведены работы по созданию подсистем директивного и косвенного управления транспортными потоками, центра обработки данных, центра диспетчеризации, мониторинга и управления, подсистемы мониторинга параметров транспортного потока (385 постов мониторинга, в том числе 276 в Самаре и 69 в Тольятти)», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на автотрассе установили солнечно-ветровую систему.