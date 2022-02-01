Москва, 1 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. По итогам 2021 года Россия стала абсолютным лидером по количеству иностранных прибытий в Турцию. За год в страну прибыли 4 млн 694 тыс. 422 граждан РФ, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Завтрак в Турции

По данным министерства культуры и туризма Турции, это на 120,5% больше, чем в 2020 году, но на 33,1% меньше, чем в рекордном 2019 году.

Всего в 2021 году Турцию посетили 24 млн 712 тыс. 266 иностранцев. Это на 94,1% больше, чем в 2020 году, но на 45,15% меньше, чем до пандемии, в 2019 году.

На втором месте после России по количеству прибывших в Турцию казалась Германия (3 млн 085 тыс. 215 визитов), на третьем месте — Украина (2 млн 060 тыс. 008 туристов), на 4-м и 5-м местах — Болгария и Иран (1,4 и 1,15 млн соответственно).

ИА REGNUM ранее сообщало, Турцию в январе-октябре 2021 года посетили 4 млн 362 тыс. 238 российских туристов.

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