Томск, , 12:27 — REGNUM Тендер с начальной ценой более 1,18 млрд рублей пройдёт в Томской области 18 февраля 2022 года. В задачи победителя входит капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь в Томске, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Мост

Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации Томска. Источником финансирования является бюджет города. Начальная цена тендера — 1 189 021 020 рублей. Победитель должен будет завершить работы до 1 декабря 2023 года. Всего предполагается 16 этапов.

Сам мост, расположенный в Кировском районе Томска, имеет длину 666,7 м при протяжённости левого подхода — 52,2 м, правого подхода — 10,24 м и ширине тротуаров — 1,2 м.

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы ОГАУ «Томскгосэкспертиза» ещё в декабре 2020 года.

Напомним, ранее во Владивостоке также анонсировали строительство второго моста на остров Русский. Предполагается, что возведением займётся частная китайская компания.