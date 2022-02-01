Варшава, , 12:35 — REGNUM Польские власти готовы передать Украине оборонительные вооружения, в числе которых переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром». Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 1 февраля на брифинге перед вылетом в Киев.

Применение ПЗРК Mil.ru

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Моравецкий уточнил, что говорит «о боеприпасах, «Громах» и о разных типах беспилотников, которые также предназначены для обороны».

О намерении Варшавы передать Украине оборонительное вооружение заявил 31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Он отмечал, что страна может поставить Киеву десятки тысяч боеприпасов, в том числе зенитные снаряды.

Как сообщало ИА REGNUM, Моравецкий 1 февраля прибыл с официальным визитом в Киев. В Варшаве заявили, что таким образом поддержат Украину, которая якобы находится «под угрозой дальнейшей российской агрессии».

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