Кабул, , 12:25 — REGNUM Бизнесмен из афганской провинции Балх за свой счёт открыл фабрику по убою птицы к востоку от Мазари-Шарифа. Камалиддин Майар, владелец фабрики, сообщил, что в объект было вложено 1100 долларов и что было нанято около 40 сотрудников в административном секторе, отделе забоя и безопасности, пишет газета «8 Собх».

Курица caligari77

По словам Майара, бойня будет поставлять на рынок 16 тонн качественного куриного мяса в сутки жителям Балха и северного региона.

«Здесь работают два врача, — рассказал он. — Птицы, поступающие сюда, сначала проверяются и тестируются в лаборатории, а затем распределяются по бойням».

Официальные лица Балхской торгово-инвестиционной палаты, приветствуя предоставление бизнесменом возможностей для трудоустройства, обратились с просьбой о поддержке таких инвестиций.

«Создание такой бойни очень эффективно для качества халяльного куриного мяса, а также может предотвратить появление болезней и птичьего гриппа», — прокомментировал Асадулла Асад, член Торгово-инвестиционной палаты Балха.

Кудратулла Тарик, мэр Мазари-Шарифа, считает создание таких предприятий эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний, очистки города и производства качественных продуктов питания.