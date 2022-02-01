Пекин, , 12:25 — REGNUM Китайские ученые разработали сверхгибкие древесные композиты, которые являются огнестойкими, устойчивыми к плесени и выдерживают тысячи циклов складывания, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Новый композит из нановолокон и наноалмазов Sbras.info

Древесный материал, являющийся своего рода возобновляемым природным ресурсом, сохраняет долговременную гибкость при температуре от минус 40 до 50 градусов Цельсия и не может воспламеняться открытым пламенем при температуре от 400 до 500 градусов Цельсия, согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell Reports Physical Science.

Кроме того, древесные композиты сохраняют свой первоначальный внешний вид со 100% устойчивостью к плесени при комнатной температуре в течение 75 дней при относительной влажности около 90%, в то время как поверхность необработанной древесины в схожи условиях будет полностью заражена плесенью, согласно исследованию.

Ученые из Хвайнаньского университета и Юго-Западного университета Минзу погрузили пробковую древесину низкой плотности толщиной от двух до пяти миллиметров в смесь щелочных жидкостей при 100 градусах Цельсия на 12 часов, чтобы удалить ее жесткую лигниновую матрицу из клеточной стенки.

Затем они наполнили древесину модифицированным гидрогелем на основе полиакриламида, который придал материалам отличную гибкость, влагоудержание и огнестойкость.

Исследование также показало, что древесные композиты выдерживают 1000 сгибов с углом изгиба 180 градусов или вакуумную дегидратацию при минус 60 градусах Цельсия в течение 24 часов. По словам исследователей, простой в промышленном применении метод изготовления открывает перед древесными композитами потенциал для применения в строительстве, медицинском оборудовании и датчиках напряжений.