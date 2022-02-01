Пермь, 1 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Пермском крае на карантин отправлены 85 школ и шесть детских садов. Причиной стал всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Com.ua Грипп

Из-за роста заболеваемости образовательный процесс частично приостановлен в 1431 классе в 245 школах и в 229 группах в 186 дошкольных образовательных учреждений.

За неделю (24 — 30 января) в Прикамье зарегистрировано 40 064 случая ОРВИ и гриппа (153,5 на 10 тысяч населения). Показатель предыдущей недели превышен на 52%. Лидируют по заболеваемости Пермь, Соликамск и Суксунский район.