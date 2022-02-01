Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В Санкт-Петербурга мужчина по неустановленной причине и при невыясненных обстоятельствах упал с высоты 18-го этажа на десятилетнюю девочку, которая в этот момент шла по тротуару вместе с матерью. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Об этом 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Место трагедии. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)



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Несчастный случай произошел около 09:20 мск 1 февраля в Приморском районе Петербурга. 46-летний мужчина, который проживал в одной квартире с матерью, упал с 18-го этажа дома 51/1 по Комендантскому проспекту.

Как стало известно ИА REGNUM, у мужчины были проблемы на работе, сегодня он должен был обратиться к психиатру. Утром ему позвонил работодатель и, чтобы поговорить с ним, горожанин вышел на общий балкон многоэтажного дома. Несмотря на то, что мать мужчины пошла следом, предотвратить несчастье она не смогла.

«Мужчина упал на девочку 2011 года рождения, ее родители увезли в детскую городскую больницу №2. Предварительный диагноз — перелом ноги», — уточнил источник.