Кострома, 1 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Бывшего директора костромского государственного цирка Андрея Теплыгина осудили за взятку и растрату. Приговор оглашён Свердловским районным судом Костромы.

Наталья Диева ИА REGNUM Цирк

Следствие установило, что на протяжении 2017−2019 годов фигурант растратил 800 тысяч рублей, переданных ему Росгосцирком. На основании фиктивных документов мужчина направлял деньги на счета индивидуальных предпринимателей, затем средства обналичивались.

Кроме этого, 17 января 2020 года обвиняемый получил 30 тысяч рублей от главы рекламного агентства. За вознаграждение директор должен был продлить договор на оказание услуг с фирмой.

Рассмотрев дело, суд назначил Теплыгину наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Отметим, что максимальная санкция данных статей подразумевает лишение свободы на срок до 6 лет и крупные штрафы. Приговор не вступил в законную силу.