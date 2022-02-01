Пекин, , 12:20 — REGNUM Группа китайских ученых сообщила, что третья доза инактивированной вакцины против COVID-19 может эффективно укрепить иммунитет людей против коронавируса, включая сильно мутировавший вариант «Омикрон», сообщает агентство Синьхуа.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ученые из Китайской академии наук (CAS), Медицинского союзного колледжа Пекина, Академии военно-медицинских наук и Национальных институтов по контролю за продуктами питания и лекарствами исследовали образцы сыворотки крови людей, получивших две или три дозы инактивированной вакцины против коронавируса.

Они обнаружили, что показатели сероконверсии нейтрализующих антител составили соответственно 3,3% и 95% для получателей двух и трех доз, согласно исследованию, опубликованному в Nature 29 января.

Исследователи также выделили 323 человеческих моноклональных антитела (MAB), полученных из В-клеток памяти у реципиентов с тремя дозами, половина из которых распознала домен, связывающий рецептор, антиген на вирусном спайковом белке.

Согласно исследованию, терапевтическое лечение репрезентативными, широко нейтрализующими MAB обладало высокой степенью защиты «Бета» и «Омикрон» штаммов SARS-CoV-2.

Исследователи подсчитали, что бустерная доза вакцины может помочь защитить от тяжелых симптомов COVID-19, хотя средний титр нейтрализующих антител от «Омикрона» для получателей трех доз был ниже, чем от исходного вируса.

Научный сотрудник Института биофизики при CAS и соавтор статьи Ван Сянси сказал, что результаты исследования рационализируют использование режимов иммунизации с тремя дозами.