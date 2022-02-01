Мехико, , 12:20 — REGNUM Национальный институт геномной медицины Мексики сообщил о первом случае заражения подвидом варианта коронвируса «Омикрон», который имеет кодировку BA.2. Об этом пишет Prensa Latina.

Пункт вакцинации против коронавируса в Мексике (сс) Wotancito

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Этот подвид, также известный под названием «стелс-Омикрон» или «скрытый «Омикрон», считается самым заразным вариантом штамма. Он был обнаружен у жительницы Мехико.

Отмечается, что данный подвид легче обходит иммунную защиту, и в настоящее время выясняется, является ли он более вирулентным.

Институт сообщил, что носительница прошла ПЦР-исследование в Мехико 17 января и что сегодня, 14 дней спустя, она была внесена в базу данных GISAID как первый случай с таким подвидом «Омикрона» в стране.

Сообщается также, что всего в Мексике зафиксировано 4 123 случая заражения «Омикроном», из которых только один имеет классификацию BA.2, а остальные — классификацию BA.1, то есть, стандартный вариант «Омикрона».

По некоторым данным, «стелс-Омикрон» наблюдается уже в 40 странах.

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