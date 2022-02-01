Кишинёв, , 12:20 — REGNUM Члены Совета директоров Всемирного банка поддержали выделение Молдавии €44,1 млн на поддержку проекта «Безопасность водоснабжения и санитарии». Об этом сообщает пресс-служба международного финансового института.

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«Молдавия продолжает сталкиваться с проблемами в водном секторе: засуха 2020 года в сочетании с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, обострили потребность в инвестициях в более инклюзивный и устойчивый водный сектор», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект рассчитан на развитие систем водоснабжения и канализации в городах и сельских районов республики. В первую очередь планируется расшить доступ к воде в школах и медицинских учреждениях.

Стоит отметить, что настоящее время в Молдавии действует 11 проектов, на которые выделил средства Всемирный банк. Государство по ним должно $591,2 млн.