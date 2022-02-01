Усмань, Липецкая область, , 12:20 — REGNUM Смерть 82-летнего пенсионера в городе Усмани Липецкой области не связана с падением снега с крыши, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на прокуратуру области и Следственный комитет.

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Как показало вскрытие, пожилой мужчина скончался на улице Школьной от естественных причин. На его теле не обнаружили повреждений. Тело было обнаружено рядом с навалом снега и льда, поэтому появилась информация, что на пенсионера упала наледь с крыши.

«По факту обнаружения 30 января тела 82-летнего пенсионера у подъезда дома по улице Школьной в Усмани незамедлительно была организована доследственная проверка, в рамках которой версия о криминальном характере его смерти не подтвердилась. Согласно выводам судмедэкспертов, пожилой мужчина скончался в результате болезни сердца», — цитирует издание источник в Следственном комитете РФ.

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