Усмань, Липецкая область, 1 февраля 2022, 12:20 — REGNUM Смерть 82-летнего пенсионера в городе Усмани Липецкой области не связана с падением снега с крыши, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на прокуратуру области и Следственный комитет.
Как показало вскрытие, пожилой мужчина скончался на улице Школьной от естественных причин. На его теле не обнаружили повреждений. Тело было обнаружено рядом с навалом снега и льда, поэтому появилась информация, что на пенсионера упала наледь с крыши.
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