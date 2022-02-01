Москва, 1 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) за разрешением на возбуждение уголовного дела против судьи Ленинского суда Владикавказа Родиона Антипина. Расследование в отношении судьи из Северной Осетии касается дела о взятке, говорится в сообщении на сайте ВККС.

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Рассмотрение обращения главы Следственного комитета назначено на 7 февраля. В повестке дня внеочередного заседания коллегии судей вопрос о «даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Антипина Родиона Геннадьевича по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации», стоит пятым. Всего в этот день будут рассмотрены аналогичные просьбы Бастрыкина в отношении шести судей ряда субъектов РФ.

Напомним, Родион Антипин был задержан в 2020 году при получении взятки в размере 150 тысяч рублей от одной стороны по уголовному делу, сообщала пресс-служба Верховного суда РСО-Алании. На должность судьи он был назначен в 2009 году. Согласно закону, для привлечения судей в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии.