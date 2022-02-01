Старый Оскол, Белгородская область, , 12:23 — REGNUM Уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» возбуждено после гибели двух рабочих при опиловке деревьев в Старом Осколе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Установлено, что 31 января бригада рабочих муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой» проводила спил верхних частей деревьев около многоквартирного дома в микрорайоне Интернациональный. По версии следствия, отпиленный ствол сорвался с высоты и задел люльку крана, в которой без страховочного оборудования находилось двое мужчин. От удара люлька перевернулась, сотрудники упали на землю, их придавило упавшим деревом, они скончались на месте происшествия.

Погибшие замещали в «Зеленстрое» должности рабочих четвертого разряда. В офисах муниципальной компании изъята документация, касающаяся трудовых отношений, а также соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.