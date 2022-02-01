Канберра, , 12:20 — REGNUM Выступая 1 февраля перед СМИ, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что «настоящие герои» пандемии коронавируса, а именно персонал домов престарелых по всей стране заслуживает денежного поощрения за свою тяжелую работу в невероятно суровых рабочих условиях. Премьер-министр страны пообещал, что все они в течение первой половины 2022 года получат дополнительно по $800 долларов, передает телеканал Nine News.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

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Выплаты будут осуществляться в два этапа по $400 долларов. На первую из них сотрудники домов престарелых смогут рассчитывать в ближайшие недели, а оставшуюся часть они получат до конца мая.

«Ни один из наших результатов в области здравоохранения не был бы возможным без тяжелой работы, долгих часов и самоотверженной помощи со стороны наших медицинских работников и персонала домов по уходу за престарелыми — это настоящие герои этой пандемии», — сказал Моррисон, добавив, что выплаты получат свыше 234 000 человек.