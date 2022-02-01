Атак, Йемен, 1 февраля 2022, 12:19 — REGNUM Правительственные войска Йемена и её союзники из Объединённых Арабских Эмиратов понесли тяжёлые потери в результате ракетной атаки со стороны повстанцев-хуситов. Об этом 1 февраля сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на официального представителя повстанцев бригадного генерала Яхью Сари.
С его слов, целью повстанцев стал штаб армии, ведущей наступление в провинции Шабва.
«Ракетным войскам удалось поразить полевой оперативный штаб, принадлежащему врагу из Эмиратов и его наемникам в районе Усайлан провинции Шабва. Попадание ракеты привело к гибели и ранению большого числа людей, в том числе — эмиратовцев. Офицеры уничтоженного штаба занимались планированием оперативных операций в провинции Шабва», — заявил Яхья Сари.