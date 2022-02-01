Москва, 1 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Запрет криптовалют не следует выставлять, как нечто негативное для экономики России. Об этом 1 февраля заявил председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«Я бы не драматизировал, что если Центробанк закроет криптовалюту произойдет ужасное: реки перестанут течь, дети перестанут рождаться. Нет. Вообще ничего не произойдет. Возможно, у нас станет меньше уклонения от налогообложения», — сказал Клименко.

По его словам, сторонники обращения криптовалют и люди, занятые в сфере майнинга умалчивают, что они не готовы работать «в белую» и платить налоги.

«Они готовы снимать вершки, но не готовы работать с корешками. Корешки — это налоги, которые должны поступать в бюджет. Но в экономике ничего не сделано. В секторе блокчейна нет ни одной работающей, внедренной экономической модели. Ни одна компания, ни одна сеть, ни один банк не внедрил в работу блокчейн», — отметил Клименко.