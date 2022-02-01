Чебоксары, , 12:14 — REGNUM В Чувашии уголовное дело в отношении руководителя государственного унитарного предприятия «Биологические очистные сооружения» возбуждено по материалам прокурорской проверки. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и присвоении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Руководитель Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии правоохранителей, фигурант уголовного дела в 2020 году незаконно освобождал нескольких рабочих от своих обязанностей и в служебное время принудительно направлял на строительные и хозяйственные работа на участке, принадлежащем его сыну.

«При этом также использовалась строительная и иная техника предприятия», — говорится в сообщении.

Следствие также полагает, что подозреваемый присвоил находящиеся на балансе ГУП «БОС» железобетонные плиты и щебень из природного камня. По версии силовиков, материалы были присвоены под видом «боя железобетонных изделий».

«Указанные материалы он также использовал при устройстве подъездных путей к вышеуказанному земельному участку», — полагают правоохранители.

На основании материалов прокурорской проверки сотрудники УФСБ по Чувашии возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностным полномочиями») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение»).

В ведомстве уточняют, что проверяется возможная причастность руководителя организации к иным преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ГУП «БОС» Юрий Алексеев, который занял данный пост в марте 2020 года, был задержан 29 января 2022 года. Суд принял решение о помещении его под домашний арест на два месяца. Расследование продолжается.

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