Канберра, , 12:15 — REGNUM Если прогнозы ведущих экономистов о многократном повышении процентной ставки в Австралии в 2022 году сбудутся, то жители страны вскоре столкнуться с падением своей кредитоспособности, поскольку максимальная сумма кредита для многих из них сократится на десятки тысяч долларов. Об этом 1 февраля сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары Bankiros.ru

На прошлой неделе главный экономист Westpac Билл Эванс предсказал, что Резервный банк Австралии повысит процентные ставки в августе и октябре этого года на 25 базисных пунктов.

Если этот прогноз, который в значительной степени подтверждается другими банками и рынком, сбудется, то австралийцы, зарабатывающие 100 000 долларов в год, увидят, что их максимальная кредитоспособность упадет на 31 900 долларов, и в кредит они смогут взять только 719 100 долларов. У человека, получающего 150 000 долларов в год, его кредитоспособность сократиться на 46 200 долларов.

Расчеты были сделаны с условием того, что необремененный другими долгами заемщик берет кредит на 30 лет по средней процентной ставке.

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