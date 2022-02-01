Самара, , 12:14 — REGNUM Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП ВКонтакте: Калуга за рулем

Сообщается, что утром 1 февраля на 112 км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» около н.п. Звезда м.р. Безенчукский столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» (маршрут № 3-Э Чапаевск — Химическая площадка) и легковой автомобиль «Рено».

"В результате ДТП погибли два человека, пострадали четыре человека, которые направлены для обследования в ГБУЗ СО «Чапаевская ЦГБ», — сообщает пресс-служба.

По данному факту сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения законодательства при обслуживании данного участка дороги ответственной организацией. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования и дана оценка действиям должностных лиц. Ход доследственной проверки взят сотрудниками прокуратуры на контроль.