Бухарест, , 12:12 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии выявили 40 000 новых случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом в этой стране с начала пандемии. Об этом 20 января перелает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Как отмечено в заявлении Стратегической коммуникационной группы при минздраве Румынии, большинство заразившихся граждан не были вакцинированы. Сообщается о 97 умерших пациентов.

В этой связи официальный Бухарест призвал жителей Румынии в срочном порядке пройти соответствующий курс прививок и соблюдать действующие карантинные меры. При этом вводить обязательную всеобщую вакцинацию местные власти не намерены.

По состоянию на 1 февраля общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 2,22 млн. граждан. Из них в стране скончались 60 025 человек.