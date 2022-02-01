Джакарта, 1 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление по ситуации в Мьянме, сообщает МИД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Сегодня исполняется год со дня военного захвата власти в Мьянме. Индонезия призывает вооруженные силы Мьянмы немедленно принять меры и предоставить доступ специальному посланнику АСЕАН», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Кроме того, Индонезия будет и впредь оказывать помощь и следить за безопасностью и благополучием народа Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия — одна из стран, которую беспокоит геополитическая напряженность между Россией и Украиной.