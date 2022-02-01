Брисбен, Австралия, , 12:25 — REGNUM 1 февраля министр образования австралийского Квинсленда Грейс Грейс созвала пресс-конференцию, в ходе которой сообщила журналистам, что против христианской школы в столичном Брисбене Citipointe уже ведется расследование после того, как ее руководство разослало на подпись родителям новую версию контракта, в которой осуждались любые ЛГБТ-связи, передает телеканал Nine News.

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«Бог хочет, чтобы сексуальная близость происходила только между мужчиной и женщиной, состоящими в браке друг с другом», — говорилось в контракте.

Грейс заявила на пресс-конференции, что вопрос был передан на рассмотрение Совета по аккредитации негосударственных школ Квинсленда. Она также отметила, что Комиссия по правам человека предупредила администрации школу, что они не могут «не заключить контракт» с родителями некоторых учеников, чтобы не подвергать их дискриминации.

Грейс заявила, что как родительница небинарного ребенка она считает позицию администрацию школы «неприемлемой» и «вызывающей тревогу».