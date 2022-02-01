Нижний Новгород, , 12:10 — REGNUM Стоимость питания в школах Нижнего Новгорода в ближайшее время увеличится из-за продолжающегося роста цен на продовольствие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Приволжья.

Питание в начальной школе Yarregion.ru

Школьные завтраки подорожают до 80 рублей, обеды — до 96 рублей, а полдники — до 37 рублей.

Причиной тому городская администрация называет рост цен на молоко за последние пять лет — на 37%, на говядину — на 45% и на куриные яйца — на 50%.

Также на изменение расценок повлияли новые санитарно-эпидемиологические нормы, которые требуют увеличения размеров порций в части мясных блюд в среднем на 10% — 15%.

В муниципалитете отмечают, что стоимость школьного питания не менялась с 2017 года.

Напомним, что в настоящее время в школах Нижнего Новгорода получают питание 104 482 ребенка, из них 69 700 — бесплатно.

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