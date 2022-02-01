Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Американская сторона остаётся привержена диалогу по безопасности и деэскалации вокруг Украины. Об этом сообщил 31 января официальный представитель Госдепартамента США.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Представитель ведомства заявил, что в Вашингтоне получили письменный ответ от Москвы на отправленные ранее предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины. Он отказался привести подробности, отметив, что публичное ведение переговоров непродуктивно.

«Мы остаёмся полностью привержены диалогу, чтобы решать эти вопросы, и мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной», — приводит слова американского чиновника ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января США и НАТО передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Власти США просили не публиковать эти документы, но госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказали об их основных положениях.

1 февраля замглавы МИДАлександр Грушко заявил, что Россия ещё не передавала американской стороне ответ, касающийся темы гарантий безопасности.

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