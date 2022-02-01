Канберра, , 12:17 — REGNUM У миллионов жителей Австралии наблюдаются многие осложнения здоровья и недуги, которые могут привести к летальному исходу в случае их заражения коронавирусом. Шансы умереть от COVID-19 повышаются значительно, если помимо сопутствующих заболеваний, граждане не захотели привиться, чтобы избежать серьезного протекания болезни. Об этом 1 февраля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно последним данным федерального правительства Австралии с тех пор, как два года назад началась пандемия коронавирусу, в общей сложности 2,1 миллиона человек заразились коронавирусом и 3 716 человек умерли от COVID-19.

По данным Австралийского статистического бюро, многие австралийцы входят в группу риска. Так, около 1,2 миллиона человек имеют одно или несколько заболеваний сердечно-сосудистой системы. Число больных астмой еще выше: 2,7 миллиона австралийцев, или 11 процентов от общей численности населения. Диабет, заболевание, от которого страдают 1,2 миллиона жителей страны, также был отмечен в качестве повода для беспокойства при заражении коронавирусом.

Таким образом, только с тремя перечисленными факторами риска живут более 5,1 млн человек при том, что общая численность населения Австралии составляет чуть более 25,5 млн человек.