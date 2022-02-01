Кормиловский р-н, , 12:09 — REGNUM Житель Омской области подозревается в убийстве четырёхлетней падчерицы. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в региональном следственном управлении СКР.

Уголовный кодекс РФ Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Ночью 1 февраля в частном доме в деревне Кольцово Кормиловского района приехавшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили тело четырёхлетней девочки. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что к преступлению причастен 38-летней сожитель матери ребёнка. Подозреваемый задержан.

По версии следствия, около 01:00 по местному времени девочка попросила включить ей мультфильмы. Пьяный отчим «из личных неприязненных отношений» задушил ребёнка. На шум проснулась мать девочки. Она вызвала скорую помощь и полицию.

На месте преступления работают следователи. Соседи сообщили, что семья злоупотребляет спиртным. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям или бездействию профилактических служб.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омкой области, на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кормиловского района. Он координирует действия правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области суд рассмотрит дело против женщины, пытавшейся убить свою двухлетнюю дочь.

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