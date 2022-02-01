Москва, 1 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Новая торговая неделя 31 января началась с продолжения роста фондовых рынков, которые постепенно приходят в себя после распродаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«По итогам минувшей сессии высокотехнологичный Nasdaq подскочил еще на 3,4%, снова оказавшись в лидерах роста в основном благодаря подъему бумаг Tesla и Netflix, которые подорожали на 10% и 11% соответственно.

При этом по итогам января картина осталась медвежьей — за месяц S&P 500 лишился более 5%, а Nasdaq и Dow упали на 9% и 3% соответственно.

Корпоративная отчетность в основном радует, и на этой неделе основное внимание будет направлено на результаты таких гигантов, как Amazon, Google и Meta Platforms (ранее Facebook).

После технического ралли на Уолл-стрит, спровоцированного покупателями на спадах, Азия, которая торговалась в сильно сокращенном составе в связи с празднованием лунного Нового года, тоже подросла.

Японский Nikkei 225 приподнялся в пределах 0,3%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 прибавил почти 0,5% после заседания РБА, который оставил ставки без изменений и завершил программу количественного смягчения — последние покупки активов будут совершены 10 февраля.

При этом Центробанк подчеркнул, что отказ от покупок облигаций вовсе не означает, что теперь регулятор переключится на повышение ставок.

Свежая статистика из Австралии несколько удивила участников рынка. Декабрьские розничные продажи обвалились на 4,4% против прогноза роста на 3,9% и роста на 7,3% месяцем ранее.

Показатель оказался худшим за все время пандемии, и январский результат тоже может оказаться отрицательным, поскольку активность потребителей остается невысокой после появления омикрона.

Пара AUDUSD ранее в ходе утренней сессии в моменте падала к отметке 0.7030, где тут же встретила покупателей и вернулась в зеленую зону, тестируя локальные максимумы в районе 0.7075 перед началом торгов в Европе.

При этом основная поддержка идет со стороны повсеместного отступления доллара, который пал жертвой фиксации прибыли и со второй половины вчерашнего для корректируется вниз после ралли.

Тем временем американские фьючерсы, похоже, решили взять паузу после двухдневного ралли и расположились в зоне отрицательных значений. Доллар же остается в оборонительной позиции. Индекс USD, который 31 января коснулся отметки 97,30, агрессивно отступил и завершил торги в районе 96,55.

Сегодня, 1 февраля, котировки замедлили снижение, пока еще получая поддержку от зоны 96,50. Агрессивные продажи были спровоцированы сочетанием коррекции доходности трежерис и недостаточно ястребиных комментариев представителей ФРС.

При этом общая картина показывает, что долларовые быки не намерены сдаваться и могут вернуться в бой после кратковременного перерыва», — пояснил эксперт.

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