Канберра, , 12:25 — REGNUM Бывшая премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян и действующий глава федерального правительства Австралии Скотт Моррисон неоднократно тепло отзывались друг о друге, много раз появляясь вдвоем на публике. Однако политический союз, похоже, был не совсем искренним, после того, как журналист The Australian Ван Онсенел в ходе большой пресс-конференции Моррисона сообщил, что у него есть переписка Береджиклян с бывшим лидером Либеральной партии, где она называла премьер-министра страны «ужасным» человеком, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

«В одном [из сообщений] она описывает вас как «ужасного, ужасного человека», — заявил Ван Онселен, после чего он отметил, что собеседник Береджиклян, то есть бывший член Либеральной партии, назвал Моррисона «мошенником» и «полным психом».

Журналисты пишут, что Моррисон был «озадачен» репликой Онсенела и растерялся.

«Я не знаю, кого вы имеете в виду … Но я, очевидно, не согласен с этими утверждениями. И я не думаю, что меня так можно охарактеризовать», — заявил Моррисон.

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