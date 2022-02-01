Москва, 1 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Заблокировать криптокошельки в России не должно составить большого труда. Об этом 1 февраля заявил председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Криптовалюта

Эксперт отметил, что после попыток заблокировать Telegram Роскомнадзор сделал ряд выводов и усовершенствовал свою работу. Поэтому заблокировать криптокошельки он, вероятнее всего, сможет.

«Я не вижу никакой сложности с блокировкой криптокошельков. Никто и никогда не может добить все до конца. Но убить 90−95% сектора для Центробанка вряд ли составит большой труд», — сказал Клименко.