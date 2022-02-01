Москва, 1 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Власти Сальвадора совершают ошибку, признавая биткоин в качестве официального платежного средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов Сальвадора Алехандро Селайи о том, что МВФ не имеет права принуждать Сальвадор к отказу от биткоина.

David McBee Криптовалюта

«Сальвадор рискует, и в первую очередь потому, что курс биткоина крайне неустойчив, — сказал Колганов. — Он гораздо более неустойчив, чем любая другая валюта. В этом смысле это весьма рискованный инструмент для расчетов. Поэтому можно сказать, что власти Сальвадора совершают ошибку. Если криптовалюта займет сколько-нибудь существенное место в обороте, а потом начнутся резкие колебания курса, это может очень сильно дестабилизировать такую небольшую экономику, как сальвадорская. Сможет ли МВФ переубедить Сальвадор, зависит от того, насколько эта страна нуждается во внешних кредитах. Если очень нужны, то МВФ свою позицию продавит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Селайи, с внедрением криптоэкосистемы Сальвадор стал экономить 400 млн долларов на комиссиях за денежные переводы.